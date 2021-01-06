Грилиш оценил шутку «Спартака» о Кубке лиги, поставив «лайк»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш оценил шутку на англоязычной странице «Спартака». Речь шла о Кубке английской лиги – втором по престижности кубковом турнире в Англии. «Красно-белые» отреагировали на фотографию с награждения «Тоттенхэма» после победы в этом турнире в 2008 году.

«Даже «Бирмингем Сити» выигрывал это. Пора повзрослеть», - говорится в ответе «Спартака» футбольному фанату.

Хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш поставил «лайк» этой записи. «Бирмингем Сити», как известно, является принципиальнейшим соперником «Астон Виллы».

Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы».