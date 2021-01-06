Грилиш оценил шутку «Спартака» о Кубке лиги, поставив «лайк»

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06 Января 2021, 18:29,
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Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш оценил шутку на англоязычной странице «Спартака». Речь шла о Кубке английской лиги – втором по престижности кубковом турнире в Англии. «Красно-белые» отреагировали на фотографию с награждения «Тоттенхэма» после победы в этом турнире в 2008 году.
«Даже «Бирмингем Сити» выигрывал это. Пора повзрослеть», - говорится в ответе «Спартака» футбольному фанату.
Хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш поставил «лайк» этой записи. «Бирмингем Сити», как известно, является принципиальнейшим соперником «Астон Виллы».
We see you, @JackGrealish pic.twitter.com/aIG34En1jx— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 6, 2021
Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Астон Вилла, Джек Грилиш