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Грилиш оценил шутку «Спартака» о Кубке лиги, поставив «лайк»

06 Января 2021, 18:29,

Global Look Press

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш оценил шутку на англоязычной странице «Спартака». Речь шла о Кубке английской лиги – втором по престижности кубковом турнире в Англии. «Красно-белые» отреагировали на фотографию с награждения «Тоттенхэма» после победы в этом турнире в 2008 году.

«Даже «Бирмингем Сити» выигрывал это. Пора повзрослеть», - говорится в ответе «Спартака» футбольному фанату.

Хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш поставил «лайк» этой записи. «Бирмингем Сити», как известно, является принципиальнейшим соперником «Астон Виллы».  

 

Джек Грилиш является воспитанником «Астон Виллы».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Астон Вилла, Джек Грилиш
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