«Краснодар» назвал соперников на первых сборах в ОАЭ

«Краснодар» опубликовал расписание товарищеских матчей команды на первом учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. 21-го января команда Мурада Мусаева сыграет против польской «Легии». 27-го января «быки» проведут сразу два контрольных поединка – против «Риги» и против солигорского «Шахтёра».

Интересно, что два из трёх соперников совпадают с соперниками «Зенита».

После первой части сезона «Краснодар» занимает только седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на одиннадцать зачётных баллов.