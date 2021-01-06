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«Краснодар» назвал соперников на первых сборах в ОАЭ

06 Января 2021, 15:49,

Global Look Press

«Краснодар» опубликовал расписание товарищеских матчей команды на первом учебно-тренировочном сборе в ОАЭ. 21-го января команда Мурада Мусаева сыграет против польской «Легии». 27-го января «быки» проведут сразу два контрольных поединка – против «Риги» и против солигорского «Шахтёра».

Интересно, что два из трёх соперников совпадают с соперниками «Зенита».

После первой части сезона «Краснодар» занимает только седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Мурада Мусаева отстаёт на одиннадцать зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар
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