​Радимов отреагировал на видео Игнатьева с бутылкой

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев снова наделал шума, опубликовав видео, на котором он танцует с бутылкой пива в руке. Публикацию ролика прокомментировал тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно никакого криминала… Но зачем?» - написал Радимов в ответ на мнение журналиста Василия Конова. Последний считает, что ничего плохого в ролике нет, поскольку футболист в отпуске.

В пятнадцати матчах текущего сезона Иван Игнатьев записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.