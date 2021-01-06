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​Радимов отреагировал на видео Игнатьева с бутылкой

06 Января 2021, 14:55,

twitter.com

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев снова наделал шума, опубликовав видео, на котором он танцует с бутылкой пива в руке. Публикацию ролика прокомментировал тренер «Зенита-2» Владислав Радимов.

«С его-то родословной и игрой? Да пусть обтанцуется, пиво-то зачем в руке? Позлить народ? Конечно никакого криминала… Но зачем?» - написал Радимов в ответ на мнение журналиста Василия Конова. Последний считает, что ничего плохого в ролике нет, поскольку футболист в отпуске. 

В пятнадцати матчах текущего сезона Иван Игнатьев записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Владислав Радимов, Иван Игнатьев
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Комментарии (1)
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0
Zenituwka
06 Января 2021, 15:26

Я считаю что в отпуске имеет полное право отдыхать так как он хочет. То что он много зарабатывает и плохо играет, так это система виновата.

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