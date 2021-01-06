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«Бока Хуниорс» хочет усилиться нападающим ЦСКА

06 Января 2021, 08:00,

Global Look Press

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может вернуться на родину. Заинтересованность в его услугах проявляет «Бока Хуниорс», об этом информирует La Cuerveria.

21-летний футболист пополнил ряды «армейцев» в летнее трансферное окно. ЦСКА заплатил «Сан-Лоренсо» за переход форварда 8,5 миллиона евро. Трудовой договор между сторонами рассчитан до середины 2024-го года. Клаузула составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Адольфо провел 13 поединков, записав на свой счет лишь одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Бока Хуниорс, Трансферы футбола - зима 2021, Адольфо Гайч
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