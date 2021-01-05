Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Зенит» показал расписание матчей на первом сборе

05 Января 2021, 16:55,

Global Look Press

Пресс-служба питерского «Зенита» опубликовала расписание контрольных матчей, которые пройдут на первом учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

21-го января команда Сергея Семака сыграет против «Риги». 24-го января питерцы проведут сразу два поединка – против «Пахтакора» и солигорского «Шахтёра». В заключительном матче на первом сборе «Зенит» сразится с «Уралом» 27-го января.

После первой части сезона «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайшего преследователя в лице ЦСКА команда Сергея Семака опережает на четыре зачётных балла.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола