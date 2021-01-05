​«Зенит» показал расписание матчей на первом сборе

Пресс-служба питерского «Зенита» опубликовала расписание контрольных матчей, которые пройдут на первом учебно-тренировочном сборе в ОАЭ.

21-го января команда Сергея Семака сыграет против «Риги». 24-го января питерцы проведут сразу два поединка – против «Пахтакора» и солигорского «Шахтёра». В заключительном матче на первом сборе «Зенит» сразится с «Уралом» 27-го января.

После первой части сезона «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайшего преследователя в лице ЦСКА команда Сергея Семака опережает на четыре зачётных балла.