​«Шальке» сделал предложение Владиславу Игнатьеву

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Telegram-канал Sport_inside, предложение 33-летнему футболисту сделал «Шальке». Клуб из Гельзенкирхена уже сейчас готов подписать контракт с Игнатьевым сроком на полтора года.

Отмечается, что «Шальке» пока не связывался с «Локомотивом», ожидая ответа непосредственно от футболиста. Действующий контракт Игнатьева с московским клубом рассчитан до конца сезона.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В четырнадцати турах «кобальтовые» не добились ни одной победы.