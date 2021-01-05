​«Шальке» сделал предложение Владиславу Игнатьеву

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05 Января 2021, 16:20,
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает Telegram-канал Sport_inside, предложение 33-летнему футболисту сделал «Шальке». Клуб из Гельзенкирхена уже сейчас готов подписать контракт с Игнатьевым сроком на полтора года.
Отмечается, что «Шальке» пока не связывался с «Локомотивом», ожидая ответа непосредственно от футболиста. Действующий контракт Игнатьева с московским клубом рассчитан до конца сезона.
«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии. В четырнадцати турах «кобальтовые» не добились ни одной победы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Шальке 04, Трансферы футбола - зима 2021, Владислав Игнатьев
Да не поедет. Смысл? Возраст, вылет во вторую Бундеслигу и наверняка понижение ЗП. Не верю в этот трансфер