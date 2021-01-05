Полузащитник Мохаммед Кадири покинул тульский «Арсенал» досрочно. Как сообщается на официальном сайте тульского клуба, 24-летний футболист попросил отпустить его по семейным обстоятельствам.

Таким образом, Кадири возвращается в ряды киевского «Динамо», у которого «канониры» арендовали футболиста в сентябре. «Арсенал» поблагодарил ганского игрока за работу и пожелал успехов в будущем.

Мохаммед Кадири в сезоне 2020/2021 успел провести за «Арсенал» тринадцать матчей в чемпионате и Кубке России. На счету футболиста два забитых гола.