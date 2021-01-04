Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ассистент Маццари: «У Вальтера было предложение от «Спартака»

04 Января 2021, 23:23,

Global Look Press

Ассистент тренер Вальтера Маццари Антонио Финко рассказал, что мог возглавить «Спартак».

«Маццари пока не торопится возвращаться к тренерской работе. Этим летом у него было предложение от большого клуба из Франции, но переговоры успехом не закончились. Было предложение и от «Спартака», но Маццари оно не заинтересовало. Должен быть серьезный проект, чтобы Вальтер вернулся к работе», - цитирует Финко Tuttomercatoweb.

Отметим, что последним местом работы 59-летнего итальянца был «Торино», Маццари покинул клуб феврале 2020 года.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Вальтер Маццари
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола