Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Зенит» и «Спартак» сыграют в ОАЭ с «Пахтакором»

04 Января 2021, 17:17,

Global Look Press

На официальном сайте клуба «Пахтакор» из Узбекистана появилась информация о товарищеских матчах команды на сборе в ОАЭ. Среди трёх соперников «Пахтакора» будут два топ-клуба российской Премьер-лиги – «Зенит» и «Спартак».

Матч между «Пахтакором» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, двадцать четвёртого января. «Пахтакор» и «Спартак» выяснят отношения в субботу, тридцатого января.

Ещё одним соперником узбекистанского клуба станет латвийская «Рига» - встреча состоится в среду, третьего февраля.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Зенит, Пахтакор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Крах «Барселоны»: Куман плачет, что без Месси некому делать разницу
Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне
Кошмар Лэмпарда продолжается и в 2021-м году: «МанСити» разбил «Челси» в Лондоне


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола