​«Зенит» и «Спартак» сыграют в ОАЭ с «Пахтакором»

На официальном сайте клуба «Пахтакор» из Узбекистана появилась информация о товарищеских матчах команды на сборе в ОАЭ. Среди трёх соперников «Пахтакора» будут два топ-клуба российской Премьер-лиги – «Зенит» и «Спартак».

Матч между «Пахтакором» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, двадцать четвёртого января. «Пахтакор» и «Спартак» выяснят отношения в субботу, тридцатого января.

Ещё одним соперником узбекистанского клуба станет латвийская «Рига» - встреча состоится в среду, третьего февраля.

Отметим, что на текущий момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России.