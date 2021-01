Азмун занял второе место в голосовании за лучшего игрока Азии

Форвард «Тоттенхэма» Хынмин Сон в четвёртый раз подряд был признан лучшим футболистом Азии по итогам календарного года. Результаты голосования приводит FOX Sports Asia.

Стоит отметить, что второе место в голосовании занял нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Он получил 89 голосов, серьёзно отстав от Сона, у которого 286 голосов.

Судя по фамилиям, в голосовании участвовали ещё и футболисты из других стран, выступающие в Азии. Так, например, на четвёртом месте можно увидеть известного испанского игрока Андреса Иньесту, который защищает цвета японского клуба «Виссел Кобе».

The votes have been tallied... and @SpursOfficial's Son Heung-min has - once again - won the Best Footballer in Asia award!



The Korea Republic international has now won the prize for four consecutive years, his vote count of 35% in 2020 is the biggest winning margin ever. pic.twitter.com/AYulFn46HX