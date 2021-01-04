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​«Ростов» ответил на «переписку» «Спартака» с Месси своим «диалогом» с Фалькао

04 Января 2021, 14:33,

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Во второй день января «Спартак» пошутил по поводу своей переписки с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, получившим с наступлением нового года право свободно вести переговоры с другими клубами.

«Переписка», как известно, получилась короткой:

- Привет, Лео!

- Нет.

«Ростов» ответил на эту публикацию своим «диалогом» с известным форвардом Радамелем Фалькао. Ростовчане сделали отсылку к известной цитате своего тренера Валерия Карпина, что «Фалькао к нам не приедет».

- Привет!

- Нет, я не поеду к вам.

В настоящий момент Радамель Фалькао защищает цвета турецкого «Галатасарая».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ростов, Валерий Карпин, Радамель Фалькао
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