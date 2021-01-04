​«Ростов» ответил на «переписку» «Спартака» с Месси своим «диалогом» с Фалькао

Во второй день января «Спартак» пошутил по поводу своей переписки с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, получившим с наступлением нового года право свободно вести переговоры с другими клубами.

«Переписка», как известно, получилась короткой:

- Привет, Лео!

- Нет.

«Ростов» ответил на эту публикацию своим «диалогом» с известным форвардом Радамелем Фалькао. Ростовчане сделали отсылку к известной цитате своего тренера Валерия Карпина, что «Фалькао к нам не приедет».

- Привет!

- Нет, я не поеду к вам.

В настоящий момент Радамель Фалькао защищает цвета турецкого «Галатасарая».