​«Ростов» ответил на «переписку» «Спартака» с Месси своим «диалогом» с Фалькао

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04 Января 2021, 14:33,
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Во второй день января «Спартак» пошутил по поводу своей переписки с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, получившим с наступлением нового года право свободно вести переговоры с другими клубами.
«Переписка», как известно, получилась короткой:
- Привет, Лео!
- Нет.
«Ростов» ответил на эту публикацию своим «диалогом» с известным форвардом Радамелем Фалькао. Ростовчане сделали отсылку к известной цитате своего тренера Валерия Карпина, что «Фалькао к нам не приедет».
- Привет!
- Нет, я не поеду к вам.
В настоящий момент Радамель Фалькао защищает цвета турецкого «Галатасарая».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов, Валерий Карпин, Радамель Фалькао