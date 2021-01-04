ЦСКА рассматривает кандидатуры двух полузащитников

Московский ЦСКА подыскивает усиление в среднюю линию. «Армейцы» рассчитывают подписать нового полузащитника в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Walla, в поле зрения российского клуба находятся два футболиста. Москвичи проявляют заинтересованность в услугах хавбека «Виктории Пльзень» Лукаша Калваха и полузащитника «Бристоль Сити» Адама Надя.

В этом сезоне Калвах провел 14 поединков в чемпионате Чехии, отдал две результативные передачи и получил три предупреждения. Его трудовой договор рассчитан до середины 2023-го года.

Надь сыграл 13 матчей в Чемпионшипе, отметившись голом. Его контракт с английским клубом истекает летом 2022-го года.