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Мамаев и Кокорин вместе отдыхают в Дубае

04 Января 2021, 08:59,

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Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала в своем «Инстаграме» фотографию с отдыха в Дубае (ОАЭ).

На снимке видно, что Мамаевы проводят совместный отпуск с семьей нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина. Павел и Александр являются давними друзьями.

Напомним, что в настоящий момент чемпионат России находится на зимнем перерыве.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мамаев провел девять поединков, записав на свой счет два гола и один ассист. Кокорин принял участие в восьми встречах, отметившись двумя забитыми мячами (оба - с пенальти) и результативной передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, Алана Мамаева
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