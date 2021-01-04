Мамаев и Кокорин вместе отдыхают в Дубае

Алана Мамаева, супруга футболиста «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала в своем «Инстаграме» фотографию с отдыха в Дубае (ОАЭ).

На снимке видно, что Мамаевы проводят совместный отпуск с семьей нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина. Павел и Александр являются давними друзьями.

Напомним, что в настоящий момент чемпионат России находится на зимнем перерыве.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мамаев провел девять поединков, записав на свой счет два гола и один ассист. Кокорин принял участие в восьми встречах, отметившись двумя забитыми мячами (оба - с пенальти) и результативной передачей.