Гендиректор «Шахтёра»: «Слежу за выступлениями Ракицкого в «Зените»

Гендиректор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о выступлениях бывшего защитника «горняков» Ярослава Ракицкого. В настоящий момент украинский футболист играет за петербургский «Зенит».

«Смотрю за выступлениями Ракицкого. Он хороший парень с открытым сердцем и большой душой. Хочу пожелать, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник», - передает слова руководителя официальный сайт донецкого клуба.

Ярослав защищал цвета «Шахтёра» с 2009-го по 2019-й год, после чего перешел в «Зенит». Ракицкий заключил с «сине-бело-голубыми» контракт на три с половиной года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний защитник провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.