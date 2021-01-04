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Гендиректор «Шахтёра»: «Слежу за выступлениями Ракицкого в «Зените»

04 Января 2021, 08:41,

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Гендиректор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин высказался о выступлениях бывшего защитника «горняков» Ярослава Ракицкого. В настоящий момент украинский футболист играет за петербургский «Зенит».

«Смотрю за выступлениями Ракицкого. Он хороший парень с открытым сердцем и большой душой. Хочу пожелать, чтобы все у него получилось. К тому же и наш воспитанник», - передает слова руководителя официальный сайт донецкого клуба.

Ярослав защищал цвета «Шахтёра» с 2009-го по 2019-й год, после чего перешел в «Зенит». Ракицкий заключил с «сине-бело-голубыми» контракт на три с половиной года.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 31-летний защитник провел 15 поединков, отметившись одним забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ярослав Ракицкий, Сергей Палкин
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