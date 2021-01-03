Крыховяк показал, как поит жирафа (фото)

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03 Января 2021, 23:38,
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяка выложил очередную фотографию с отдыха.
На снимке польский футболист сидит за столом в халате со своей женой Селией и пьет кофе, в одной руке Гжегож держит журнал, а во второй чашку, из которой пьет жираф.
«Акуна матата», - подписал фотографию полузащитник московского клуба.
Отметим, что сегодня забавное видео с участием жирафа опубликовал форвард «Лиона» Мемфис Депай. Голландский футболист на нем кормит животное во время обеда.
На неделе 30-летний Крыховяк уже выкладывал фотографию с отпуска, на ней футболист запечатлен верхом на лошади.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Гжегож Крыховяк