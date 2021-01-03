​«Лукойл» будет выделять на «Спартак» в три раза больше денег

Журналист Вячеслав Короткин в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» поделился информацией о том, как вхождение в совет директоров «Спартака» Юсуфа Алекперова, являющегося сыном Вагита Алекперова, повлияет на клуб.

По данным журналиста, в «Спартаке» ожидают увеличения выделяемых от Алекперова средств в три раза. Условно говоря, если «Лукойл» выделял клубу 10 миллионов евро, то теперь речь пойдёт о 30 миллионах.

После первой части сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Доменико Тедеско отстаёт от лидирующего «Зенита» на шесть очков.