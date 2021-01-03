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​Гурцкая: «Тактически Семак очень слабый, с условным Виллаш-Боашем «Зенит» вышел бы в плей-офф Лиги чемпионов»

03 Января 2021, 12:42,

Global Look Press

Известный агент Тимур Гурцкая в интервью для YouTube-канала «Футбольный Биги» высказался по поводу выступления «Зенита» в группе Лиги чемпионов.

Напомним, питерцы заняли последнее место в квартете, пропустив вперёд не только «Боруссию» и «Лацио», но и «Брюгге».

«Все в Европе знают, как будет играть «Зенит». Семак никак не может изменить тактику. В Европе нужно готовиться к каждому сопернику отдельно, а не думать: «Мы такие крутые, пускай под нас подстраиваются». Вот поэтому «Брюгге» легко очень обыграл «Зенит».

Если бы в этой команде был условный Виллаш-Боаш, то при сегодняшних «Боруссии» и «Брюгге» «Зенит» бы вышел из группы с таким составом. Тактически Семак очень слабый, потому что «Зенит» никогда не меняет тактику», - сказал Гурцкая.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Тимур Гурцкая
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Комментарии (1)
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0
jUMPER
03 Января 2021, 12:53

Об этом уже три года все твердят...и не только тактически...

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