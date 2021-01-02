​«Сочи» не ведёт переговоров со «Спартаком» по Кокорину

На стыке календарных годов в прессе то и дело появляются слухи по поводу будущего Александра Кокорина. Якобы футболиста, у которого не идут дела в «Спартаке», хочет вернуть в свои ряды «Сочи».

Однако Telegram-канал «Ложа прессы» сообщает о том, что переговоров между «Сочи» и «Спартаком» по Кокорину на текущий момент нет. Об этом говорят источники в обоих клубах.

Стоит сказать, что Кокорин провёл в «Сочи» вторую часть прошлого сезона на правах аренды, являясь ещё футболистом «Зенита». За сочинцев нападающий провёл десять матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативных паса.