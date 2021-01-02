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​Дивеев, Евгеньев и Магкеев – в списке молодых талантов от УЕФА

02 Января 2021, 22:31,

Евро-Футбол.Ру

На официальном сайте УЕФА был опубликован весьма занимательный материал о пятидесяти молодых талантах Европы, за которым нужно следить в наступившем году. В списке можно отыскать троих футболистов из России – защитника ЦСКА Игоря Дивеева, защитника «Динамо» Романа Евгеньева и полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

Также в списке можно отыскать ряд представителей топовых европейских клубов, в частности Педри из «Барселоны», Кёртиса Джонса из «Ливерпуля», Джанлуку Фработту из «Ювентуса» и Даниэля Мальдини из «Милана».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Динамо Москва, Игорь Дивеев, Станислав Магкеев, Евгеньев
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