​Дивеев, Евгеньев и Магкеев – в списке молодых талантов от УЕФА

На официальном сайте УЕФА был опубликован весьма занимательный материал о пятидесяти молодых талантах Европы, за которым нужно следить в наступившем году. В списке можно отыскать троих футболистов из России – защитника ЦСКА Игоря Дивеева, защитника «Динамо» Романа Евгеньева и полузащитника «Локомотива» Станислава Магкеева.

Также в списке можно отыскать ряд представителей топовых европейских клубов, в частности Педри из «Барселоны», Кёртиса Джонса из «Ливерпуля», Джанлуку Фработту из «Ювентуса» и Даниэля Мальдини из «Милана».