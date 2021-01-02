​«Локомотив» может купить нападающего «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме находится в сфере интересов «Локомотива». Как сообщает в Twitter журналист Пьетро Лаззерини, московский клуб может предложить за 23-летнего форварда 15 миллионов евро.

Прошлой зимой «Фиорентина» арендовала Куаме у «Дженоа», после чего выкупила его за 11 миллионов евро. В пятнадцати матчах за «фиалок» в текущем сезоне ивуариец записал на свой счёт один забитый гол.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Кристиана Куаме в 14 миллионов евро. Форвард имеет за плечами три матча за национальную сборную Кот-д’Ивуара.