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​«Локомотив» может купить нападающего «Фиорентины»

02 Января 2021, 19:15,

ФК "Локомoтив"

Нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме находится в сфере интересов «Локомотива». Как сообщает в Twitter журналист Пьетро Лаззерини, московский клуб может предложить за 23-летнего форварда 15 миллионов евро.

Прошлой зимой «Фиорентина» арендовала Куаме у «Дженоа», после чего выкупила его за 11 миллионов евро. В пятнадцати матчах за «фиалок» в текущем сезоне ивуариец записал на свой счёт один забитый гол.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Кристиана Куаме в 14 миллионов евро. Форвард имеет за плечами три матча за национальную сборную Кот-д’Ивуара.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Фиорентина, Трансферы футбола - зима 2021, Кристиан Куаме
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