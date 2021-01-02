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Мозес поздравил болельщиков «Спартака» с Новым годом

02 Января 2021, 15:23,

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Московский «Спартак» опубликовал новогоднее поздравление полузащитника Виктора Мозеса.

«Хочу поздравить всех с Новым годом! 2020-й был тяжелым во многих планах, однако нужно держаться вместе, оставаться сильными и усердно трудиться, чтобы в 2021-м году было только счастье и здоровье», - передает слова нигерийского футболиста пресс-служба московского клуба.

Напомним, что «красно-белые» арендовали Мозеса у лондонского «Челси» до завершения сезона-2020/2021. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги 30-летний африканец провел девять поединков и отметился одним голом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Виктор Мозес
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