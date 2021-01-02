Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Боль»: «Спартак» показал переписку с Месси

02 Января 2021, 14:22,

Depositphotos

Московский «Спартак» опубликовал в клубном «Твиттере» переписку с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Судя по скриншоту, переписка получилась очень короткой. «Красно-белые» резюмировали ее словом - «боль».

Напомним, что действующий трудовой договор 33-летнего форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года. Уже сейчас Лионель может вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Нападающий выступает за «Барселону» с 2003-го года. В нынешнем сезоне Примеры аргентинец провел 14 матчей, забил семь голов и отдал результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Лионель Месси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление
​«Сантос» не согласен с рекордом Месси – официальное заявление


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола