«Боль»: «Спартак» показал переписку с Месси

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02 Января 2021, 14:22,
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Московский «Спартак» опубликовал в клубном «Твиттере» переписку с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Судя по скриншоту, переписка получилась очень короткой. «Красно-белые» резюмировали ее словом - «боль».
Напомним, что действующий трудовой договор 33-летнего форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года. Уже сейчас Лионель может вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».
Нападающий выступает за «Барселону» с 2003-го года. В нынешнем сезоне Примеры аргентинец провел 14 матчей, забил семь голов и отдал результативную передачу.
Pain. https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Лионель Месси