«Боль»: «Спартак» показал переписку с Месси

Московский «Спартак» опубликовал в клубном «Твиттере» переписку с аргентинским нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Судя по скриншоту, переписка получилась очень короткой. «Красно-белые» резюмировали ее словом - «боль».

Напомним, что действующий трудовой договор 33-летнего форварда с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2021-го года. Уже сейчас Лионель может вести переговоры с другими клубами. Ранее сообщалось об интересе к Месси со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Нападающий выступает за «Барселону» с 2003-го года. В нынешнем сезоне Примеры аргентинец провел 14 матчей, забил семь голов и отдал результативную передачу.