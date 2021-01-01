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«Локомотив» выложил фотографию Крыховяка на лошади: «Гжегож уже начал готовиться к матчу с ЦСКА»

01 Января 2021, 20:46,

Global Look Press

Московский «Локомотив» подколол ЦСКА, выложив фотографию полузащитника Гжегожа Крыховяка, на которой поляк запечатлен верхом на лошади.

«Гжегож Крыховяк уже начал готовиться к первому матчу в Премьер-лиге в 2021 году», - подписала фотографию пресс-служба «железнодорожников».

Матч 20-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и ЦСКА запланирован на субботу, 27 февраля.

После девятнадцати туров «железнодорожники» с 28 очками занимают восьмое место в чемпионате России, а «армейцы» в свою очередь расположились на второй строчке, оба клуба уже вылетели из еврокубков.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк
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