​С 2021 года в российских школах появится урок футбола

С нового календарного года в российских школах появится урок футбола. Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, урок футбола заменит третий урок физкультуры. Речь идёт о программе, которую разработал РФС с Министерством просвещения.

Урок футбола может помочь выявлять больше талантов для российских клубов и сборной. На сегодняшний день лучшим достижением сборной России на чемпионатах мира является четвертьфинал домашнего турнира в 2018 году.

В 2021 году сборная России выступит на чемпионате Европы, где соперниками команды будут сборные Дании, Бельгии и Финляндии.