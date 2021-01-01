Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​С 2021 года в российских школах появится урок футбола

01 Января 2021, 17:59,

Depositphotos

С нового календарного года в российских школах появится урок футбола. Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза, урок футбола заменит третий урок физкультуры. Речь идёт о программе, которую разработал РФС с Министерством просвещения.

Урок футбола может помочь выявлять больше талантов для российских клубов и сборной. На сегодняшний день лучшим достижением сборной России на чемпионатах мира является четвертьфинал домашнего турнира в 2018 году.

В 2021 году сборная России выступит на чемпионате Европы, где соперниками команды будут сборные Дании, Бельгии и Финляндии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола