Каррера попрощался с футболистами АЕКа

Итальянский специалист Массимо Каррера попрощался с футболистами греческого АЕКа. 22-го декабря стало известно об отставке 56-летнего наставника.

«Дорогие ребята! Мне было приятно работать с вами. Спасибо за все! Желаю вам успехов в карьере и жизни!», - приводит слова Карреры пресс-служба греческого клуба.

Итальянец возглавил АЕК в декабре прошлого года. Под руководством Карреры команда финишировала на третьем месте в чемпионате Греции сезона-2019/2020, а также дошла до финала Кубка страны.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер может возглавить московский «Локомотив».