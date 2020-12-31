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Каррера попрощался с футболистами АЕКа

31 Декабря 2020, 10:03,

fratria.ru

Итальянский специалист Массимо Каррера попрощался с футболистами греческого АЕКа. 22-го декабря стало известно об отставке 56-летнего наставника.

«Дорогие ребята! Мне было приятно работать с вами. Спасибо за все! Желаю вам успехов в карьере и жизни!», - приводит слова Карреры пресс-служба греческого клуба.

Итальянец возглавил АЕК в декабре прошлого года. Под руководством Карреры команда финишировала на третьем месте в чемпионате Греции сезона-2019/2020, а также дошла до финала Кубка страны.

Ранее сообщалось, что итальянский тренер может возглавить московский «Локомотив».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Массимо Каррера, Аек
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