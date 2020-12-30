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Алаев – о переносе 23 тура РПЛ: «Хочу поблагодарить лигу и клубы за это»

30 Декабря 2020, 22:00,

twitter.com

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев высказался о переносе 23-го тура российской Премьер-лиги.

«Хочу поблагодарить лигу и клубы за то, что они пошли навстречу и откликнулись на просьбу РФС и главного тренера», - цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, что 23-й тур должен был состояться 21 марта, но на 24 марта запланирован отборочный матч ЧМ-2022 Мальта – Россия. Согласно опубликованному сегодня календарю, 23-й тур чемпионата России пройдёт в интервале с 17 по 19 марта.

После девятнадцати туров лидером в российской Премьер-лиге является «Зенит», опережающий ближайшего преследователя на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Алаев
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