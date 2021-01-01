«Чтобы перчатки долетали»: Что загадали на Новый год российские футболисты и тренеры

Вот и наступил 2021-й год. Пока многие жители России доедают салат Оливье и смотрят новогодние передачи, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» делится со своими читателями уникальным инсайдом. Нам удалось перехватить новогодние пожелания российских футболистов и тренеров. Мы смогли расшифровать содержание посланий, но не установили точные имена и фамилии – шифр слишком сложный. Возможно, вам удастся разобраться.

Камиль Зигзагов:

«Хочу, чтобы в новом году стали выпускать такие перчатки, которые всегда будут долетать».

Артемий Здоба:

«Дед Мороз, хочу под ёлочку прибор для стирания памяти из «Люди в чёрном» и прибор для удаления видеозаписей на любых расстояниях».

Алессандро Корокин:

«В новом году хочу достичь максимального уровня в «Доте», побольше «изи каток» и как можно больше «хэдшотов» в CS»

Вячеслав Черсачов:

«Дедушка Мороз, сделай так, чтобы в новом году при любых результатах журналисты меня только хвалили и не задали ни одного вопроса».

Доминик Детеско:

«Хочу получить российское гражданство, чтобы меня не называли здесь чужим хотя бы полгода».

Юлий Нёмин:

«Дедушка Мороз, спасибо, что ты исполнил моё главное желание прямо перед Новым годом. А теперь верни меня сам знаешь куда».

Викторин Гончар:

«Хочу иметь сверхспособность телепортации, чтобы после провалов быстрее оказываться в Беларуси».

Лео Шедун:

«Дед Мороз, сделай так, чтобы «Спартак» выиграл Лигу чемпионов. Если нет – тогда я сниму «Спартак» со всех соревнований, честное слово».

Василий Нинкадзе:

«Хочу, чтобы в новом году на законодательном уровне ввели запрет на критику руководства футбольных клубов болельщиками».

Серхио Темак:

«Дед Мороз, если ты действительно существуешь, то хотя бы на один сезон сделай так, чтобы в Лиге чемпионов играли только российские клубы».

Рамон Шикарнов:

«Хочу стать ещё более нищим, чтобы купить ещё парочку элитных автомобилей. И чтобы судьи весь год сидели дома».