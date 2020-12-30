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​«Локомотив» проведёт зимой один сбор, он продлится месяц

30 Декабря 2020, 18:35,

Global Look Press

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала в Twitter информацию о планах команды по подготовке ко второй части сезона. «Железнодорожники» проведут один зимний сбор в Испании. Он продлится целый месяц – с 14 января по 15 февраля.

После первой части сезона «Локомотив» занимает только восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Футбольный сезон в России возобновится после зимних каникул с матчей 1/8 финала национального кубка. Соперником команды Марко Николича на этой стадии будет «Тамбов». Матч пройдёт 20 или 21 февраля.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва
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