Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Путин поздравил с наступающим Новым годом президентов УЕФА и ФИФА

30 Декабря 2020, 13:30,

Depositphotos

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино.

«Глава Российского государства направил поздравления президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», - говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.

Напомним, что российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу до 27-го февраля 2021-го года.

Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 41 очко и опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла. Топ-3 замыкает московский «Спартак».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Джанни Инфантино, Владимир Путин, Александер Чеферин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
«Барселона» не смогла обыграть «Эйбар»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола