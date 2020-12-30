Путин поздравил с наступающим Новым годом президентов УЕФА и ФИФА

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30 Декабря 2020, 13:30,
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Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством президента УЕФА Александера Чеферина и главу ФИФА Джанни Инфантино.
«Глава Российского государства направил поздравления президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино и президенту Союза европейских футбольных ассоциаций Александеру Чеферину», - говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.
Напомним, что российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу до 27-го февраля 2021-го года.
Лидирует в чемпионате России петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали 41 очко и опережают идущий вторым ЦСКА на четыре балла. Топ-3 замыкает московский «Спартак».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Джанни Инфантино, Владимир Путин, Александер Чеферин