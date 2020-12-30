В Подольске сожгли фигуру Дзюбы

В Подольске сожгли картонную фигуру нападающего петербургского «Зенита» и национальной сборной России Артёма Дзюбы. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Неизвестный мужчина пробрался на парковку, где находится фигура форварда, и поджег ее. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника.

Напомним, что осенью прошлого года фигуру Дзюбы в Подольске украли две девушки, а летом 2020-го года у картонного изображения футболиста оторвали голову.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 33-летний нападающий принял участие в 17 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей (три - с пенальти) и четыре результативные передачи.