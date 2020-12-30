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В Подольске сожгли фигуру Дзюбы

30 Декабря 2020, 11:21,

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В Подольске сожгли картонную фигуру нападающего петербургского «Зенита» и национальной сборной России Артёма Дзюбы. Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Неизвестный мужчина пробрался на парковку, где находится фигура форварда, и поджег ее. В настоящий момент полиция разыскивает злоумышленника.

Напомним, что осенью прошлого года фигуру Дзюбы в Подольске украли две девушки, а летом 2020-го года у картонного изображения футболиста оторвали голову.

В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги 33-летний нападающий принял участие в 17 поединках, записав на свой счет 11 забитых мячей (три - с пенальти) и четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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0
SpaM
30 Декабря 2020, 12:50

Почему вы пишете "картонная фигура"? Пишите правильно - на 100% идентичная оригиналу.

1
ILLNAT
30 Декабря 2020, 11:55

Не один юродивый на Руси не пользовался столь бешеной популярностью.)
Еше,кстати,ЕФ писал,что какие-то вандалы нужду справили на эту фигуру.Хорошо хоть,что маленькую)
А данное деяние тянет на УК РФ Статья 243. Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей.)

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