Роша возвращается из «Фламенго» в «Спартак»

Форвард Педро Роша попрощался с «Фламенго», за который выступал на правах аренды. 26-летний нападающий вернется в московский «Спартак», который владеет правами на игрока.

«Я с гордостью защищал цвета «Фламенго» и полностью отдавал себя этому клубу. Благодарю за оказанную мне поддержку. Я находился в очень сильной и сплоченной команде. Буду дорожить мгновениями, которые я пережил здесь. Был горд находиться в этом клубе», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Роша вернется в расположение «красно-белых». За «Фламенго» Педро сыграл 11 поединков, отметившись забитым мячом и одной результативной передачей.