​«Ты под чем?»: Ещенко развеселил всех новогодней песней

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29 Декабря 2020, 23:15,
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал на своей страничке в Instagram видео, сумев развеселить своих одноклубников и болельщиков. Ещенко исполнил известную новогоднюю песню Jingle Bells.
В комментариях многие люди выразили уверенность в том, что Ещенко записывал это юмористическое видео нетрезвым.
«Ты под чем? Что, сока выпил?» - написал нападающий «Спартака» Александр Соболев. При этом основная масса отписавшихся просто посмеялись с ролика.
После первой части сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Андрей Ещенко