​«Ты под чем?»: Ещенко развеселил всех новогодней песней

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал на своей страничке в Instagram видео, сумев развеселить своих одноклубников и болельщиков. Ещенко исполнил известную новогоднюю песню Jingle Bells.

В комментариях многие люди выразили уверенность в том, что Ещенко записывал это юмористическое видео нетрезвым.

«Ты под чем? Что, сока выпил?» - написал нападающий «Спартака» Александр Соболев. При этом основная масса отписавшихся просто посмеялись с ролика.

После первой части сезона «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.