​Вратарь женского ЦСКА отреагировала на уход Овчинникова

Во вторник ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинникова из тренерского штаба Виктора Ганчаренко. На эту информацию отреагировала Эльвира Тодуа – вратарь женской команды ЦСКА.

«Как так, я вообще не понимаю», - написала Тодуа на своей страничке в Instagram.

Сергей Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Специалист оставляет клуб в связи с истечением срока контакта. Вместе с Овчинниковым штаб «армейцев» покинул ещё один тренер – Виктор Онопко.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Виктора Ганчаренко отстаёт на четыре очка.