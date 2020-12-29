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​Вратарь женского ЦСКА отреагировала на уход Овчинникова

29 Декабря 2020, 21:57,

Евро-Футбол.Ру

Во вторник ЦСКА объявил об уходе Сергея Овчинникова из тренерского штаба Виктора Ганчаренко. На эту информацию отреагировала Эльвира Тодуа – вратарь женской команды ЦСКА.

«Как так, я вообще не понимаю», - написала Тодуа на своей страничке в Instagram.

Сергей Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА с 2014 года. Специалист оставляет клуб в связи с истечением срока контакта. Вместе с Овчинниковым штаб «армейцев» покинул ещё один тренер – Виктор Онопко.

После первой части сезона ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От лидирующего «Зенита» команда Виктора Ганчаренко отстаёт на четыре очка.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Сергей Овчинников, Эльвира Тодуа
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Комментарии (1)
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0
ингерман
29 Декабря 2020, 22:09

ай писала баба а на фоцке мужик.. )))

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