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​Дюков – единственный кандидат на должность президента РФС

29 Декабря 2020, 20:14,

УЕФА

Александр Дюков стал единственным кандидатом на должность президента Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации. Дюков был выдвинут 56 организациями, которые входят в состав РФС.

Выборы пройдут 4 февраля, когда состоится внеочередная конференция Российского футбольного союза.

Отметим, что Александр Дюков занимает пост главы РФС с февраля уходящего года. Ранее он работал в питерском «Зените», где возглавлял совет директоров.

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Соревнования возобновятся в феврале с матчей 1/8 финала Кубка России.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Александр Дюков
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Комментарии (1)
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Bourgignon Alex
29 Декабря 2020, 21:10

Дюков снова во главе футбола? Скоро от футбола ничего не останется!!!

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