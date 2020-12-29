​Дюков – единственный кандидат на должность президента РФС

Александр Дюков стал единственным кандидатом на должность президента Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба организации. Дюков был выдвинут 56 организациями, которые входят в состав РФС.

Выборы пройдут 4 февраля, когда состоится внеочередная конференция Российского футбольного союза.

Отметим, что Александр Дюков занимает пост главы РФС с февраля уходящего года. Ранее он работал в питерском «Зените», где возглавлял совет директоров.

В настоящий момент российский футбол находится на зимних каникулах. Соревнования возобновятся в феврале с матчей 1/8 финала Кубка России.