Белоус: «Если бы Жалолиддинову дали шанс, а не купили бы «дрова» – Райковича и Камано...»

Агент Юрий Белоус уверен, что Жасурбек Жалолиддинов вполне мог себя проявить в «Локомотиве» в этом сезоне.

- По крайней мере, если бы ему дали шанс в том же «Локомотиве», подпустили к составу, а не купили бы «дрова» – Райковича и Камано – и тем самым не переполнили заявку на легионеров, то Жалолиддинов был бы в команде, - заявил Белоус «Спорту день за днём».

Напомним, что 18-летний футболист был исключён из заявки из-за перебора количества легионеров в команде и был отдан в аренду в «Тамбов». Белоус уверен, что Жалолиддинов блеснет в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

А вот что касается агентских комиссионных, которые якобы в 6,5 раза превышают сумму трансфера, Юрий Белоус предпочел не комментировать.