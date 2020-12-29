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Белоус: «Если бы Жалолиддинову дали шанс, а не купили бы «дрова» – Райковича и Камано...»

29 Декабря 2020, 19:36,


Агент Юрий Белоус уверен, что Жасурбек Жалолиддинов вполне мог себя проявить в «Локомотиве» в этом сезоне.

- По крайней мере, если бы ему дали шанс в том же «Локомотиве», подпустили к составу, а не купили бы «дрова» – Райковича и Камано – и тем самым не переполнили заявку на легионеров, то Жалолиддинов был бы в команде, - заявил Белоус «Спорту день за днём».

Напомним, что 18-летний футболист был исключён из заявки из-за перебора количества легионеров в команде  и был отдан в аренду в «Тамбов». Белоус уверен, что Жалолиддинов блеснет в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года.

А вот что касается агентских комиссионных, которые якобы в 6,5 раза превышают сумму трансфера, Юрий Белоус предпочел не комментировать.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Юрий Белоус, Жасурбек Жалолиддинов
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