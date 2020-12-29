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Головин - самый дорогой футболист из России, дороже Сафонова из молодых вратарей только Доннарумма

29 Декабря 2020, 18:22,

Global Look Press

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов накануне 2021 года. Самым дорогим игроком из России является полузащитник «Монако» Александр Головин, который пропустил половину сезона из-за травмы. Он оценен в 20 млн евро. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес стоят 18 млн евро. Ненамного отстали вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 млн) и Антон Миранчук из «Локомотива» (14 млн).

Примечательно, что среди вратарей в возрасте до 21 года дороже Сафонова оценивается только Джанлуиджи Доннарумма (60 миллионов евро).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Краснодар, Монако, Александр Головин, Алексей Сафонов
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