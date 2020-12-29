Головин - самый дорогой футболист из России, дороже Сафонова из молодых вратарей только Доннарумма

Известный аналитический портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов накануне 2021 года. Самым дорогим игроком из России является полузащитник «Монако» Александр Головин, который пропустил половину сезона из-за травмы. Он оценен в 20 млн евро. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук и защитник ЦСКА Марио Фернандес стоят 18 млн евро. Ненамного отстали вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов (15 млн) и Антон Миранчук из «Локомотива» (14 млн).

Примечательно, что среди вратарей в возрасте до 21 года дороже Сафонова оценивается только Джанлуиджи Доннарумма (60 миллионов евро).