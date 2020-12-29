Ловрен бесплатно разместит в своей гостинице 16 пострадавших от землетрясения семей

Во вторник в обеденное время произошло мощное землетрясение в Хорватии магнитудой в 6,4 балла по шкале Рихтера. В результате инцидента больше всего пострадал город Петринья, который расположен в 50 километрах от столицы Загреба. Сообщается о погибшем ребенке.

Защитник «Зенита» Деян Ловрен предложил 16 семьям, которые потеряли дома в результате землетрясения, бесплатно поселиться в своей гостинице. Об этом футболист сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

31-летний хорват провел шесть лет в «Ливерпуле» и летом уходящего года перешел в «Зенит» за 12 млн евро. В текущем сезоне Ловрен провел 23 матча, в которых забил два гола.