Овчинников проиграл войну Ганчаренко: За что ЦСКА уволил «Босса»

За пару дней до Нового года московский ЦСКА решил устроить кадровую чистку. Сергей Овчинников и Виктор Онопко покинули тренерский штаб «красно-синих». С ними отказались продлевать контракты. Очевидно, что это решение принималось при непосредственном участии Виктора Ганчаренко.

Овчинников никогда не играл за ЦСКА будучи футболистом, но именно его в 2014-м пригласил Леонид Слуцкий в свой тренерский штаб. За почти семь лет в клубе Овчинников стал своим для многих болельщиков «красно-синих», но, кажется, самому Сергею Ивановичу надоело находиться в тени.

«Босс» несколько раз исполнял обязанности главного тренера ЦСКА, подменяя Ганчаренко. В последний раз это было в начале декабря в матче против «Химок». Белорус сидел на трибунах и оттуда ретранслировал свои команды Овчинникову. В частности, Ганчаренко решил поменять Эджуке, несмотря на то, что нигериец впервые за долгое время показывал неплохой футбол. На послематчевыой пресс-конференции Овчинников высказался предельно откровенно: «Решение принимает главный тренер. Я согласен с вами, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли».

Тогда стало понятно, что между Ганчаренко и его помощниками образовалась стена недоверия и непонимания. Если отмотать на пару недель назад, то большинство, скорее всего, поставили бы в этом противостоянии именно на Овчинникова. Слишком много шансов предоставляло руководство ЦСКА Ганчаренко. Но белорус демонстрирует удивительную стойкость и категорически отказывается уходить сам. Видимо, эта черта проявляется у всех белорусских руководителей.

Очевидно, что Гинеру нужно было принимать решение, кем жертвовать. И он выбрал Овчинникова с Онопко. Уверены, что найдётся немало болельщиков, которые предпочли выбрать другой расклад – избавиться от Ганчаренко и оставить его помощников. Но сохранять токсичную атмосферу в тренерском штабе на вторую часть чемпионата было просто невозможно.

И то, что Овчинников не испытывает никаких тёплых чувств к Ганчаренко, прекрасно говорит его пост в инстаграме. «Босс» поблагодарил руководство команды, футболистов и отдельно Леонида Слуцкого, благодаря которому Овчинников и оказался в ЦСКА. О Ганчаренко ни слова.

Правильность выбора Гинера мы узнаем уже весной. А пока, как сказал Овчинников, ему требуется немного времени, чтобы отдохнуть. Телеграм-каналы вовсю пишут, что «Босс» может стать следующим тренером «Локомотива», где произошла смена «верхушки». Что же касается Виктора Онопко, то его сватают в «Спартак». Не главным тренером, конечно, просто в штаб. У него амбиции в разы меньше, чем у Овчинникова.

Что же до нового тренерского штаба ЦСКА, то вместо Овчинникова и Онопко вполне могут оказаться браться Березуцкие. Возможно, такое решение «красно-синих» пойдет на пользу всем.