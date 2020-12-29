Ловчев: «Главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий, под него зачищают поляну»

Эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением ситуации в ЦСКА, который попрощался с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, у которых закончились контракты с «армейцами».

- Решение очевидное — пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, летом Ганчаренко уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну, - приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Напомним, что Сергей Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года и входил еще в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Братья Березуцкие вернулись в «армейский» клуб после непродолжительной работы в «Витессе».