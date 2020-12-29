Ловчев: «Главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий, под него зачищают поляну»

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29 Декабря 2020, 17:06,
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Эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением ситуации в ЦСКА, который попрощался с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, у которых закончились контракты с «армейцами».
- Решение очевидное — пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, летом Ганчаренко уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну, - приводит слова Ловчева «Советский спорт».
Напомним, что Сергей Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года и входил еще в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Братья Березуцкие вернулись в «армейский» клуб после непродолжительной работы в «Витессе».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Евгений Ловчев, Василий Березуцкий