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Ловчев: «Главным тренером ЦСКА станет Василий Березуцкий, под него зачищают поляну»

29 Декабря 2020, 17:06,

Евро-Футбол.Ру

Эксперт Евгений Ловчев поделился своим видением ситуации в ЦСКА, который попрощался с тренерами Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, у которых закончились контракты с «армейцами».

- Решение очевидное — пришел Василий Березуцкий, где-то там неподалеку в системе клуба работает брат Алексей. Думаю, летом Ганчаренко уйдет. И главным станет Вася, под него зачищают поляну, - приводит слова Ловчева «Советский спорт».

Напомним, что Сергей Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года и входил еще в тренерский штаб Леонида Слуцкого. Братья Березуцкие вернулись в «армейский» клуб после непродолжительной работы в «Витессе».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко, Евгений Ловчев, Василий Березуцкий
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