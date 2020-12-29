Овчинников не поблагодарил Ганчаренко за совместную работу

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29 Декабря 2020, 16:33,
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Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвёл черту под шестилетним сотрудничеством с «армейцами».
Овчинников поблагодарил руководство клуба и футболистов, с «которыми было приятно работать все эти годы». Отдельно теплые слова были адресованы голкиперу Игорю Акинфееву: «Игорь — феноменальный вратарь и замечательный человек, любой тренер гордился бы работой с ним». Также Овчинников передал благодарность Леониду Слуцкому, который позвал его в ЦСКА в 2014 году.
Напомним, что вместе с Сергеем Овчинниковым ЦСКА покинул Виктор Онопко. «Босс» после завершения карьеры футболиста трудился тренером в «Локомотиве», киевском «Динамо» и сборной России, а также возглавлял «Кубань», «Динамо» Брянск и «Динамо» Минск.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сергей Овчинников