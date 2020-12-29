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Бышовец: «Семаку надо уметь отстаивать, ему не хватает решительности»

29 Декабря 2020, 15:09,

ФК "Краснодар"

Известный тренер Анатолий Бышовец указал на слабые места наставника «Зенита» Сергея Семака.

- Семак — толковый парень, в прошлом хороший игрок. Но есть проблема решительности ума. Незащищенное добро, незащищенная правда — это зло и несправедливость. Надо уметь отстаивать. Сергею не хватает решительности, - заявил Бышовец «Спорт уик-энду».

Также Бышовец добавил, что считает Сергея Семака лучшим тренером страны, отметив результаты его подопечных на внутренней арене, это и два чемпионских титула подряд, и лидерство после 19 туров Премьер-лиги текущего сезона с отрывом в четыре очка от второго места.

Сергею Семаку 44 года, после завершения карьеры футболиста он трудился тренером «Зенита» и сборной России, а первым опытом самостоятельной работы была «Уфа».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак, Анатолий Бышовец
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Комментарии (1)
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VlaM
29 Декабря 2020, 15:45

Известный скандалист плохому не научит.

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