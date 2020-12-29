Бышовец: «Семаку надо уметь отстаивать, ему не хватает решительности»

Известный тренер Анатолий Бышовец указал на слабые места наставника «Зенита» Сергея Семака.

- Семак — толковый парень, в прошлом хороший игрок. Но есть проблема решительности ума. Незащищенное добро, незащищенная правда — это зло и несправедливость. Надо уметь отстаивать. Сергею не хватает решительности, - заявил Бышовец «Спорт уик-энду».

Также Бышовец добавил, что считает Сергея Семака лучшим тренером страны, отметив результаты его подопечных на внутренней арене, это и два чемпионских титула подряд, и лидерство после 19 туров Премьер-лиги текущего сезона с отрывом в четыре очка от второго места.

Сергею Семаку 44 года, после завершения карьеры футболиста он трудился тренером «Зенита» и сборной России, а первым опытом самостоятельной работы была «Уфа».