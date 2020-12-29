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Евсеев назвал самых прогрессирующих игроков в РПЛ

29 Декабря 2020, 14:57,

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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прогресс молодых российских игроков. 44-летний специалист выделил Андрея Мостового из «Зенита», который регулярно играет в основе команды и вызывался в сборную России. У «армейцев» в число избранных попали Игорь Дивеев и Константин Кучаев, которые прибавляют второй год подряд. В «Ростове» это Даниил Глебов, в «Динамо» - Даниил Лесовой, Роман Евгеньев и Даниил Фомин, а в «Рубине» - Денис Макаров. Отдельно Вадим Евсеев выделил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Лучшим легионером тренер считает игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Вадим Евсеев
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