Евсеев назвал самых прогрессирующих игроков в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оценил прогресс молодых российских игроков. 44-летний специалист выделил Андрея Мостового из «Зенита», который регулярно играет в основе команды и вызывался в сборную России. У «армейцев» в число избранных попали Игорь Дивеев и Константин Кучаев, которые прибавляют второй год подряд. В «Ростове» это Даниил Глебов, в «Динамо» - Даниил Лесовой, Роман Евгеньев и Даниил Фомин, а в «Рубине» - Денис Макаров. Отдельно Вадим Евсеев выделил голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова. Лучшим легионером тренер считает игрока «Ахмата» Бернарда Беришу.