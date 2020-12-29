Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

На грани нищеты: Широков купил автомобили на 15 млн евро накануне суда

29 Декабря 2020, 14:31,

fratria.ru

Скандально известный экс-футболист Роман Широков приобрел два элитных авто накануне заседания суда по избиению арбитра Никиты Данченкова. Судя по информации телеграм-канала Mash, Широков потратил на покупку двух «мерседесов» порядка 15 миллионов евро. При этом оглашенная во время судебного заседания официальная зарплата Широкова составляет 50 тысяч рублей, из-за чего обвиняемый якобы не имел возможности компенсировать Данченкову моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Также экс-футболист был приговорен к 100 часам общественных работ. Добавим, что в день суда стало известно об аукционе, на котором продавались кроссовки Широкова с того скандального матча. Начальная цена составляла 100 тысяч рублей.

Широков заявил в суде, что находится на грани нищеты
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Роман Широков, Никита Данченков
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
snk6565
29 Декабря 2020, 14:40

Это что за мерсы такие??...за 15 лямов евро???...ребята, вы сами читаете, что там лепите???

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
«Милан» на 90-й минуте забил третий, победный мяч в ворота «Лацио»
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
Роналду – лучший футболист 21 века по версии Globe Soccer
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
«Спартак» - лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
Акинфеев может принять участие в выборах в Госдуму от «Единой России»
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней
От «МЮ» до «Челси»: «Арсенал» Артеты победил в АПЛ впервые за 55 дней


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола