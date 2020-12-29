На грани нищеты: Широков купил автомобили на 15 млн евро накануне суда

Скандально известный экс-футболист Роман Широков приобрел два элитных авто накануне заседания суда по избиению арбитра Никиты Данченкова. Судя по информации телеграм-канала Mash, Широков потратил на покупку двух «мерседесов» порядка 15 миллионов евро. При этом оглашенная во время судебного заседания официальная зарплата Широкова составляет 50 тысяч рублей, из-за чего обвиняемый якобы не имел возможности компенсировать Данченкову моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей. Также экс-футболист был приговорен к 100 часам общественных работ. Добавим, что в день суда стало известно об аукционе, на котором продавались кроссовки Широкова с того скандального матча. Начальная цена составляла 100 тысяч рублей.

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