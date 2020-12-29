Агент Жалолиддинова назвал детали трансфера игрока в «Локомотив»

Юрий Белоус, агент полузащитника «Локомотива» Жасурбека Жалолиддинова, раскрыл некоторые детали трансфера талантливого узбека из «Бунёдкора».

- Знаю, что все оговоренные деньги были перечислены в «Бунедкор», и он свободным агентом перешел в «Локомотив». У него была прописана сумма, за которую он или другой клуб может выкупить контракт, - приводит слова представителя игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «железнодорожники» купили 18-летнего футболиста полгода назад и исключили его из заявки из-за перебора легионеров. В итоге Жалолиддинов оказался в «Тамбове».

Также в СМИ появилась информация о том, что москвичи выкупили контракт игрока за 130 тысяч евро, а агенту заплатили в 6,5 раза больше.

Белоус добавил, что судьба Жалолитдинова будет решаться уже новым руководством клуба. Футболисту нужна игровая практика для того, чтобы вызываться в сборную Узбекистана.