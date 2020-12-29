Овчинников и Онопко покинули ЦСКА

Московский ЦСКА отрапортовал об изменениях в тренерском штабе команды. Столичный клуб попрощался с Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко, работавшими ассистентами Виктора Ганчаренко.

«ПФК ЦСКА благодарит Сергея Ивановича и Виктора Савельевича за плодотворную работу и желает им удачи в дальнейшей карьере!», - гласит сообщение клубной пресс-службы.

Овчинников работал в тренерском штабе «армейцев» с 2014-го года. Онопко находился в ЦСКА с 2009-го года.

По итогам 19 туров чемпионата России ЦСКА набрал 37 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. «Армейцы» отстают от лидирующего «Зенита» на четыре очка.