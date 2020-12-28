Ребров: «Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о проблемах, с которыми столкнулся бывший главный тренер «красно-белых» Олег Кононов во время работы в московском клубе.

«Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели. Он часами на теории объяснял, но невозможно так быстро научиться, так быстро прокачаться физически», - приводит слова Реброва издание Sports.ru.

Кононов работал в «Спартаке» с 2018 по 2019 год, под его руководством клуб занял пятое место в российской Премьер-лиге.

Последним место работы 54-летнего специалиста была латышская «Рига», в которой он проработал меньше года и покинул клуб по семейным обстоятельствам.