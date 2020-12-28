Ребров: «Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели»

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28 Декабря 2020, 21:30,
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Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о проблемах, с которыми столкнулся бывший главный тренер «красно-белых» Олег Кононов во время работы в московском клубе.
«Кононов хотел прессинговать весь матч, а мы просто не умели. Он часами на теории объяснял, но невозможно так быстро научиться, так быстро прокачаться физически», - приводит слова Реброва издание Sports.ru.
Кононов работал в «Спартаке» с 2018 по 2019 год, под его руководством клуб занял пятое место в российской Премьер-лиге.
Последним место работы 54-летнего специалиста была латышская «Рига», в которой он проработал меньше года и покинул клуб по семейным обстоятельствам.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Олег Кононов, Артём Ребров
Вот и лишнее подтверждение, что
- Кононов толковый тренер, но оказался не в своей команде;
- Спартачи "выстреливают" в чемпионате, лишь самовыпилившись из других турниров. Ибо, физухи тупо не хватает (как пример - их последнее чемпионство). Пусти их сейчас в Европу - болтались бы в РПЛ во второй половине таблицы и привычно воняли на судей, на Газпром и т.д. Это ж проще, чем ноженьки в спортзале закачивать, правда?
Чтобы успешно прессинговать, надо много и интенсивно двигаться. Бедные, никто им не подсказал, а своих мозгов нет, что-ли?