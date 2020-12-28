​Стало известно, сколько «Локомотив» получил за трансфер Миранчука

В сентябре полузащитник Алексей Миранчук сменил «Локомотив» на «Аталанту». Многое было сказано по поводу суммы, которую московский клуб выручил за своего талантливого воспитанника.

Теперь «Матч ТВ» раздобыл информацию о том, что «Локомотив» получил 9,715 млн евро. Остальные деньги от общей суммы трансфера в 14,5 млн евро получили два посредника, в частности агент игрока.

Алексею Миранчуку пока что не удаётся зарекомендовать себя в «Аталанте» с наилучшей стороны. В семи поединках за клуб из Бергамо российский полузащитник отметился двумя забитыми голами. Авторитетная La Gazzetta dello Sport дважды признавала Миранчука худшим игроком «Аталанты» в матчах Серии А.