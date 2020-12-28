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​Вернблум назвал Слуцкого «ужасным певцом»

28 Декабря 2020, 19:21,

LiveSport.Ru

В воскресенье пресс-служба «Рубина» опубликовала яркое новогоднее видео. На нём главный тренер команды Леонид Слуцкий исполняет праздничную песню на английском языке. На это видео обратили внимание не только в России, но и в Европе, где Слуцкого хорошо знают по работе с английским «Халл Сити» и голландским «Витессом».

Отреагировал на хит в исполнении Слуцкого и его бывший подопечный по московскому ЦСКА – Понтус Вернблум.

«Отличный тренер, фантастический человек, ужасный певец», - в шутку написал Вернблум в Twitter, добавив несколько смеющихся смайлов и несколько смайлов в виде сердечек.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Леонид Слуцкий, Понтус Вернблум
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