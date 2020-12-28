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​Федун оказался на четвёртом месте по финансовым потерям миллиардеров в 2020 году

28 Декабря 2020, 18:12,

LiveSport.Ru

Владелец «Спартака» Леонид Федун оказался на четвёртой позиции в рейтинге авторитетного журнала Forbes по финансовым потерям миллиардеров России в 2020 календарном году. Федун потерял 1,757 миллиарда долларов, и теперь его состояние оценивается в 8,259 миллиарда.

Стоит отметить, что в «Спартаке» в последние годы наблюдается нестабильная ситуация с частыми перестановками не только тренеров, но и менеджеров. Недавно должность генерального директора «красно-белых» покинул Шамиль Газизов, а Доменико Тедеско собирается уходить с должности главного тренера команды в конце сезона.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонид Федун
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