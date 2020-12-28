«Рубин» не планирует избавляться от Йевтича

В составе «Рубина» после подписания контракта с полузащитником Мицуке Сайто стало девять легионеров, что превышает лимит. Ранее сообщалось, что команду может покинуть швейцарский полузащитник Дарко Йевтич, но по информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» это не так.

Подтверждает эту информацию и агент футболиста Милош Маленкович.

«Нет, это не соответствует действительности, Дарко планирует остаться в «Рубине». Он уважает свой контракт, и ему действительно нравится играть за команду», - сказал агент в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Сергеем Румянцевым.

Напомним, с текущего сезона в Премьер-лиге действует заявочный лимит. В заявку на сезон из двадцати пяти футболистов можно внести не более восьми легионеров. Все они могут находиться на поле одновременно.